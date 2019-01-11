Двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра. Об этом он заявил на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open).

По его словам, Australian Open скорее всего будет последним турниром в его карьере. Маррей признался, что хотел бы завершить карьеру после Уимблдонского турнира, который пройдет в июле этого года, но не уверен, что травма позволит это сделать.

«Я испытываю сильную боль на протяжении 20 месяцев. Я перепробовал все что мог, чтобы мое бедро стало лучше. Это не помогло. Я чувствую себя лучше, чем полгода назад, но боли все еще сильные», – сказал теннисист.

Маррей получил травму бедра в позапрошлом сезоне и более года не участвовал в соревнованиях.

Энди Маррей – единственный в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде: он выиграл на Играх в 2012 и 2016 годах. Британец также выиграл три турнира «Большого шлема» и был первой ракеткой мира в 2016 году. Всего Маррей выиграл 45 турниров уровня ATP.