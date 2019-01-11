«Новой газете» стало известно о новых преследованиях геев в Чечне

В Чеченской республике возобновились преследования людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Эту информацию подтверждают источники «Новой газеты» и «Российской ЛГБТ-сети».

О возобновившихся преследованиях геев стало известно после того, как в социальных сетях администраторами пабликов стали распространяться предупреждения покинуть республику.

«В Чечне вновь вспыхнули поимки темовых (принадлежащих к ЛГБТ — ред.) парней и девчонок. Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь», — говорится в сообщении одной из групп во «ВКонтакте».

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.

Глава республики Рамзан Кадыров отрицал задержания в Чечне, а материалы в СМИ называл «провокацией». Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявлял, что «в Чечне у мужчин только одна ориентация, и о ее результативности говорит самый высокий в стране уровень рождаемости».

В декабре 2018 года «Новая газета» со ссылкой на данные проверки по заявлению Максима Лапунова, пережившего пытки в «секретной тюрьме» для геев, рассказала об убитых чеченцах Шото-Шамиле Акаеве и Аюбе Ибрагимове.

По словам Лапунова, их держали в заключении в «секретной тюрьме» более 40 суток, а 30 марта 2017 года они были найдены мертвыми. Из судебно-медицинских заключений следует, что они были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок. По официальной версии, их убили при попытке напасть на полицейских.

Группа из 16 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала «неопровержимым и доказанным» факт совершения в Чечне преступлений, нарушающих права человека, и заявила о нежелании российских властей их расследовать.