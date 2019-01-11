Мэр Магнитогорска: эпицентр взрыва находился на втором или третьем этаже жилого дома

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел на уровне второго-третьего этажа. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр города Сергей Бердников.

«Сейчас следственные органы устанавливают, где именно был эпицентр. Давайте дождемся результатов расследования и будем опираться на них. Но уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьезными. Это, вероятней всего, нижние — примерно второй-третий этаж», – сказал он.

По словам мэра, после разрушения на нижних этажах сработал эффект «карточного домика», что привело к разрушению остальной части подъезда.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. В СК ранее сообщали, что следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.