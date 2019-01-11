Мосгорсуд сохранил статус олимпийского чемпиона бобслеисту Зубкову

Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении бобслеиста Александра Зубкова в статусе Олимпийского чемпиона на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Интерфакс.

Олимпийский комитет России (ОКР) в своей жалобе просил суд отменить вынесенное решение и отказать в иске Зубкова, занимающего сейчас должность президента Федерации бобслея России.

ОКР, в частности, выразил опасения, что решение Мосгорсуда «может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 году в Токио».

В ноябре прошлого года Мосгорсуд частично удовлетворил иск Зубкова о признании неисполнимым в России решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о признании спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил, восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

В 2017 году дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив участвовать на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Зубков завоевал две золотые медали — в двойках и четверках. На предыдущих Играх спортсмен завоевал бронзу и серебро.