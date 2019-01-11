«Дождь»: Госдума отложит рассмотрение законопроектов сенатора Клишаса о регулировании интернета после его интервью «Новой»

Депутаты Госдумы решили отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов о регулировании интернета, внесенных группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом, после его интервью «Новой газете». Об этом со ссылкой на источники во фракции «Единой России» сообщил телеканал «Дождь».

Профильный думский комитет по информационной политике не будет рассматривать инициативы в январе, хотя срок предоставления отзывов истекает в конце этой недели. Так, по словам председателя комитета Леонида Левина, 14 января в Думе пройдет расширенное заседание со всеми заинтересованными ведомствами, на котором определят дальнейшие даты.

Неназванные собеседники в «Единой России» уточнили телеканалу, что задержка вызвана недовольством со стороны депутатов словами Клишаса о законопроекте, предусматриваюшем штрафы за оскорбления представителей власти в интернете. В разговоре с «Новой» Клишас уверял, что высказывание, контекст которого не предполагает оскорбление органов власти, не будет считаться преступлением.

В качестве примера журналисты взяли высказывание о «Госдуре». Оно прозвучало в федеральном эфире программы «Познер» во время обсуждания закона «Димы Яковлева», по которому иностранцам запрещалось усыновлять российских детей.

Напомним, законопроекты об автономной работе Рунета, административном наказании за неуважительные высказывания о власти и запрете на публикацию недостоверной информации были внесены в Госдуму в середине декабря.

В начале января думский комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал последние два проекта, однако 11 января стало известно, что Минкомсвязи направило правительству отрицательное заключение на проект о наказании за оскорбления чиновников.