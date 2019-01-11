Магаданский губернатор: в России никогда «не уничтожали за инакомыслие»

Бывший мэр Нижнего Тагила и действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью писателю Александру Проханову заявил о том, что в России никогда не преследовали за инакомыслие. Текст приводится на сайте газеты «Завтра».

«И замечу: мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа.

Необходимо эту традицию терпимого отношения к другому мнению сохранить. Но при этом мы должны помнить, что слишком дорогую цену заплатили, чтобы это все забыть, раздать, выкинуть!», – сказал он.

В интервью была затронута тема трудовых лагерей в регионе в 1930-е годы: добытое на Колыме золото шло на оплату военных расходов, из-за чего заключенные там «также работали на Победу», а один из самых известных узников Колымы, ученый Сергей Королев, «здесь не золото добывал», а «работал в своем направлении».

По словам магаданского губернатора, хотя о политических репрессиях необходимо помнить, они «ни в коем случае не должно быть главным смыслом жизни, потому что нужно думать о будущем и жить будущим». Главной проблемой магаданцев при этом являются не трудовые лагеря, а 1990-е годы, «когда сюда приехали лидеры либерального направления и объявили: вы нам не нужны», заявил Носов.

Нынешняя Магаданская область была частью Колымского края, где в советское время располагались трудовые лагеря Севвостлага. Точное число узников лагерей на данный момент неизвестно: по официальным данным, с 1932 по 1953 годы там находились более 740 тысяч человека, из которых около десяти тысяч были расстреляны, а еще более ста тысяч человек погибли от голода и болезней, однако, по версии исследователей, это число в разы больше.

Среди них них многие были и осужденные по статье 58 УК РСФСР об контрреволюционной деятельности и антисоветской пропаганде, по которой часто карались политические преступления.

Главный конструктор ракетно-космической промышленности СССР Сергей Королев, осужденный на 10 лет по обвинению во вредительстве в 1938 году, несколько месяцев провел на золотом прииске Мальдяк на Колыме, а позже работал в закрытых конструкторских бюро тюремного типа.