«Росбалт»: в Москве похитили криминального авторитета, подозреваемого в организации убийства экс-депутата Вороненкова

В Москве похитили украинского криминального авторитет Юрия Василенко, подозреваемого в организации убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, инцидент произошел 10 января в ресторане «Базилик», служивший Василенко «своеобразным офисом»: в заведение вошли несколько мужчин, который потребовали, чтобы Василенко последовал за ними.

«На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого “авторитета: в багажник машины и увезли в неизвестном направлении», — пишет «Росбалт».

Ранее, как сообщал Интерфакс, Следственный комитет начал проверку по факту похищения мужчины из кафе на проспекте Мира. По предварительным данным, «неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись». На месте происшествия нашли гильзы для пистолета Токарева калибра 7,62.

Как выяснил «Росбалт», в ночь на 11 января в арендованной Василенко квартире прошли обыски, в ходе которых нашли несколько десятков единиц оружия, включая снайперские винтовки, и взрывчатые вещества. Издание утверждает, что обыски проходили в рамках заведенного на Василенко уголовного дела.

Источник также сообщил, что в последнее время Василенко опасался за свою жизнь, потому что несколько раз его «настойчиво вызывал на беседу крупный представитель российской мафии».

Юрий Василенко является фигурантом уголовного дела об убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в марте 2017 года. По версии украинских властей, убийство совершил бывший боец Нацгвардии Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины, среди которых — Василенко. Как утверждает «Росбалт, подозреваемые в убийстве депутата ранее были убиты или пропали.

По информации издания, следователи также считают, что Василенко был организатором расстрела лидера украинской оппозиционной партии «Оплот» Евгения Жилина в сентябре 2016 года. Источник «Росбалта» утверждает, что в Подмосковье за убитым вел наблюдение один из родственников авторитета. Кроме того, пишет издание, Василенко предоставил оружие и автомобиль исполнителям убийства.