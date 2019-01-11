МВД прекратило три уголовных дела о нападении на активистов «Гринписа России» на Кубани

МВД России прекратило три уголовных дела, возбужденных после нападения на сотрудников российского отделения «Гринпис» в Краснодарском крае в 2016 году. Об этом РБК сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

По его словам, дела прекращены в связи с истечением срока давности. Следователи не смогли установить нападавших.

«Мы предполагали, что могут прекратить дело, так как в сентябре 2018 года заканчивались сроки давности. Только сейчас пришел ответ о том, что дела прекратили. Это было ожидаемо. Они обязаны были присылать все постановления, но не присылали ничего», — рассказал Попков.

В ночь с 8 на 9 сентября 2016 года на лагерь активистов, участвовавших в противопожарной экспедиции в Краснодарском крае, напали неизвестные, вооруженные пистолетами, ножами и дубинками.

По факту нападения полиция завела три уголовных дела по ч. 1 ст. 115 УК (причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством), ч. 1 ст. 158 УК (кража). Адвокат сообщал, что одно происшествие разбили на три дела, «чтобы снизить серьезность преступления и сократить сроки давности».

Как пишет РБК, Попков неоднократно просил Следственный комитет заняться расследование дел, однако одно из них приостанавливалось, а документы двух других терялись. В сентябре Европейский суд по правам человека принял жалобу сотрудников «Гринпис» на отсутствие расследования.