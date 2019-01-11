В Челябинске активиста вызвали в прокуратуру из-за проведения лекции «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму»

В Челябинске активиста Дениса Ибрагимова вызвали в прокуратуру из-за проведения правозащитного вебинара «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму». Об этом сообщает «МБХ медиа».

По его словам, правозащитный вебинар по теме частичной декриминализации ст. 282 УК, который проводился совместно с координатором «Правозащиты Открытки» Полиной Немировской, был доступен для всех желающих.

«[Этим] воспользовались сотрудники правоохранительных органов, прислав „для практики“ студентов первого курса юридического факультета, которые впоследствии дали показания против „организатора мероприятия“. Об этом стало известно при ознакомлении с материалами дела», — сообщил активист.

Ибрагимов уточнил, что его вызвали в прокуратуру после обращения Центра противодействия экстремизму для составления протокола и дачи объяснений по статье об участии в нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП).

«ЦПЭ связал три совершено несвязанные организации со схожими названиями в одну. „Правозащита Открытки“, РОСД „Открытая Россия“, а также британская „Otkrytaya Rossia“ — совершенно разные организации. Первая — правозащитная организация, вторая, в которой состою я — российская. А про британскую я ничего не знаю, но органы упорно пытаются меня к ней приписать» — пояснил активист.