ЕС призвал освободить обвиняемого по статье о терроризме украинца Павла Гриба

Европейский союз (ЕС) призвал Россию освободить украинца Павла Гриба, обвиняемого в склонении к терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК). Об этом говорится в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы Майи Косьянич.

Слева — Павл Гриб до ареста. Справа — на судебном заседании. Фото: «Кавказский узел»

«Европейский Союз ожидает, что его немедленно освободят и обеспечат доступ к специальному медицинскому уходу, в котором он нуждается. Украинские врачи должны быть допущены, чтобы осмотреть его, если он остается под стражей, как это требуется недавним судебным предписанием Европейского суда по правам человека», — говорится в сообщении.

Ранее 12 декабря Грибу стало плохо во время заседания Северо-Кавказского окружного военного суда. Он жаловался на сильную боль в животе и тошноту в течение несколько дней. В суд вызывали скорую помощь. После осмотра фельдшер неотложки сообщила, что у Гриба может быть инфекционное заболевание — острый энтероколит.

По версии ФСБ, украинец Павел Гриб пытался убедить 17-летнюю школьницу из Сочи Татьяну Ершову заложить самодельное взрывное устройство в школе № 26 и взорвать его в день выпускного вечера 30 июня 2017 года.

Общение подростков происходило в скайпе. Защитники утверждают, что молодые люди познакомились во «ВКонтакте», долгое время переписывались, после чего решили встретиться в белорусском Гомеле.

Сотрудники ФСБ, прочитав переписку молодых людей, решили выманить Павла с помощью Татьяны. 4 июля 2017 года они пришли с обысками в квартиру родителей девушки и сказали, что арестовывать Гриба никто не собирается, спецслужбы просто хотят понять, реальный ли Павел человек и какие у него планы.

Взамен ей пообещали выдать загранпаспорт, с которым Татьяна смогла бы уехать из России. Девушка планировала переехать жить к Павлу в Украину. Через полчаса после первого свидания Павел Гриб был похищен несколькими людьми в штатском. Обнаружился он через две недели в краснодарском СИЗО-5.

В недавнем заявлении Европейский союз также потребовал от российских властей выпустить из-под стражи крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 и ч.2 ст. 222.1 УК). Ранее Верховный суд Крыма оставил в силе решение о его аресте до 11 февраля. Защита Бекирова настаивала на его переводе под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, российские власти должны «немедленно освободить» 24 украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК) после инцидента в Керченском проливе, считает Евросоюз.