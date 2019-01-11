В Перми подозреваемыми по делу о манекене с лицом Путина стали еще два активиста

В Перми подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве (ст. 213 УК) из-за акции с чучелом президента Владимира Путина стали активист регионального штаба Навального Данила Васильев и либертарианец Александр Котов, сообщил проект «Апология протеста».

Первым фигурантом дела стал активист Александр Шабарчин. 3 января у него дома прошли обыски, в результате которых у него изъяли технику, а после его отвезли в отделение Следственного управления СК.

По данным пермского штаба Навального, подобные обыски 3 января прошли также у Котова и Васильева, причем дома у последнего, помимо личной техники, изъяли и телефон его матери. Все трое находятся под подпиской о невыезде. 10 января, как уточняет «Медиазона», у Александра Котова прошли новые обыски – в этот раз по месту проживания (до этого они проходили по месту регистрации).

Акция, в участии в которой обвиняют пермских активистов, прошла 11 ноября в центре города у ЦУМа: неизвестные установили чучело с лицом президента и надписью «Военный преступник Пыня В.В.».

В день акции Александра Котова задержали, поскольку он снимал чучело на телефон, доставили в наручниках в отделение, где несколько часов допрашивали. На следующий день Александра Шабарчина также задержали, отвезли в военкомат и после выписали штраф за уклонение от армии.

Шабарчин также является подозреваемым по делу о другой политической акции в Перми: 30 декабря в разных местах города появились несколько плакатов. К примеру, на елку у автобусной остановки у ЦУМа повесили портрет президента Владимира Путина с надписью «С праздничком… В 2019 году нас ждет пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ».