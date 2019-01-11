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Биатлонист Александр Логинов выиграл золото на этапе Кубке мира. Это первая победа сборной России в сезоне

Спорт

 

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку (10 км) на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе. Это первая победа для сборной России в сезоне 2018-2019. 

26-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и впервые выиграл личную гонку на этапе Кубка мира. 

Второе место занял норвежец Йоханнес Бо (1 промах), уступивший Логинову 25,2 секунды, третье – Себастьян Самуэльсон из Швеции, который также отстрелял без промахов и прошел дистанцию на 36,8 секунды дольше российского спортсмена. 

Россиянин Дмитрий Малышко занял на 15-е место, Матвей Елисеев – 20-е, Евгений Гараничев – 21-е, Максим Цветков – 54-е.

Завтра, 12 января, состоится гонка преследования. Спортмены будут выходить на старт в таком же порядке, в каком они финишировали в спринте с учетом отстования по времени. 

Ранее Логинов шесть раз попадал на подиум на этапах Кубка мира, пять раз – в этом сезоне. Российский спортсмен идет на втором месте в общем зачете Кубка мира, уступая лишь Йоханнесу Бо. 

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Теги:
биатлон, nt
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