Вице-спикер Госдумы из-за ошибки в переводе посчитал, что ПАСЕ предложила разделить российскую делегацию на «шесть полов»

В официальном приглашении для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) нет слов о сексуальных меньшинствах и гендерах, сообщает Русская служба «Би-би-си». Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой из-за ошибки в переводе сообщил, что ПАСЕ предложила разделить российскую делегацию на «шесть полов».

«Делегация должна состоять из депутатов того пола, который в парламенте представлен в меньшинстве (англ. «under-represented sex»), в той же пропорции, что и в самом парламенте. При этом в ее состав должен входить как минимум один такой представитель», — говорится в письме генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого.

Под термином «under-represented sex» подразумеваются представители того пола, который в парламенте представлен меньше, чем противоположный. Так, по расчетам «Би-би-си», в состав российской делегации должна попасть хотя бы одна женщина, в идеале — три.

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9 января российские СМИ сообщили, что ПАСЕ предложила критерии, по которым следует собрать делегацию на зимнюю сессию: «Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть», — заявил Толстой.

Позднее вице-спикер признался, что допустил ошибку о числе полов: их не шесть, а два — мужчина и женщина. «Все остальные индивиды — это “недопредставленные полы”, гендеры, как раз о них и идет речь в письме ПАСЕ: “Как минимум, один член парламента недопредставленного пола назначается представителем в делегации”. Осталось выяснить, где его взять», — написал он в фейсбуке.

Пресс-секретарь депутат Екатерина Ларинина сообщила «Би-би-си», что повторная ошибка связана со «сложностями перевода» (Толстой перевел «under-represented sex» как «недопредставленные полы» — ред.). Она добавила, что в Госдуме нет собственных штатных переводчиков и что, скорее всего, вице-спикер переводил письмо ПАСЕ самостоятельно.