Командира группы разведки ДНР приговорили к шести годам по делу о рейдерском захвате здания в Москве

Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии командира группы разведки ГРУ Генштаба самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрия Лысаковского по кличке «Гудвин» по делу о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре (ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Второго фигуранта дела, предпринимателя и бывшего представителя ДНР в Международном уголовном суде при ООН Петра Чихуна, приговорили к аналогичному сроку. Еще одного обвиняемого Михаила Чернова, который уже отбывает срок в колонии за мошенничество, в совокупности с предыдущим наказанием приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, вместе с предпринимателем Георгием Пирумовым (который признал вину и в сентябре получил год и восемь месяцев колонии) они получили в одном из судов Нижнего Новгорода санкции на арест особняка на Гоголевском бульваре, а после срочно перепродали его за 7,5 миллионов долларов офшорной фирме, однако переоформить его не успели, поскольку уже начались задержания.