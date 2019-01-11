Экс-лидер отделения «Альтернативы для Германии» объявил о создании новой праворадикальной партии

В четверг экс-лидер регионального отделения ультраправой «Альтернативы для Германии» Андре Поггенбург заявил о выходе из партии из-за разногласий с коллегами. Он собирается зарегистрировать новую партию — «Пробуждение немецких патриотов — Средняя Германия». Символом партии станет синий василек — отличительный знак, который в 30-е годы носили австрийские нацисты.

Андре Поггенбург принадлежал к максимально правому крылу националистической «Альтернативы для Германии» — партии, которая выступает за жесткое ограничение миграции и выход из еврозоны. На последних выборах в бундестаг (немецкий парламент) в 2017 году «Альтернатива для Германии» заняла третье место и получила 94 мандата.

«К сожалению, то, как развиваются события внутри «Альтернативы для Германии» в последние недели и месяцы, показало, что она больше не может оставаться моей политической родиной», — написал Поггенбург в письме на имя руководителя фракции в парламенте.

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Поггенбург известен своими радикальными высказываниями. Так, в прошлом году он выступил с речью, в которой назвал иммигрантов из Турции «погонщиками верблюдов» и заявил, что им «нечего искать и не о чем говорить» в Германии. В июне 2017 года он получил партийный выговор после публикации протокола заседания земельного правительство Саксонии-Анхальт, где Поггенбург возглавлял региональное отделение партии. Из распечаток следовало, что он говорил о «Германии для немцев».

После критики со стороны однопартийцев Поггенбург был вынужден покинуть должность председателя регионального отделения в марте прошлого года.

Пока новая партия официально не зарегистрирована, однако несколько членов «Альтернативы для Германии» уже заявили, что готовы будут примкнуть к ней. Поггенбург рассчитывает, что его партия примет участие в региональных выборах, которые пройдут в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге осенью этого года.