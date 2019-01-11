В Еврейской автономной области жителя Биробиджана оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытку продать авторучку со встроенной видеокамерой и звукозаписывающим устройством, сообщается на сайте городской прокуратуры.

Его признали виновным в незаконном приобретении и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК).

«Как установила экспертиза, данное устройство является специальным техническим средством, предназначенным для негласного визуального наблюдения и документирования визуальной и акустической информации», — говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый купил авторучку в декабре 2017 года. Позднее он попытался продать предмет покупателю, но его задержала полиция в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Ранее суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Новокузнецка Алексея Жаворонкова за покупку солнцезащитных очков со встроенной камерой (ч. 3 ст. 30 и ст. 138.1 УК), которые он хотел использовать для съемки своих горнолыжных заездов по трассам. Подсудимый свою вину не признал.

В конце декабря Верховный суд разрешил покупать спецсредства для негласного получения информации в случае, если человек намерен их использовать для обеспечения безопасности себя и своих близких, а также для наблюдения за домашними животными. До этого Генпрокуратура выступила против уголовного наказания за использование шпионской техники, если в нем не было преступного умысла.