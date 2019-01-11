На сокамерника Пономарева завели дело по статье о терроризме после трех административных арестов

На 21-летнего жителя Москвы Исломбека Камалова завели уголовное дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Об этом «Медиазоне» рассказал его адвокат Тимур Удалов.

Защитник предположил, что сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Москве «хотят сделать результат, создавая видимость борьбы с терроризмом».

Камалова задержали в аэропорту Внуково 12 декабря после повторной проверки документов и вопросов о цели поездки в Турцию, где, по его словам, он был в отпуске. Затем, как рассказывал мужчина, его вывели на парковку вблизи аэропорта, избили, заставляя пить водку, и отвезли в полицию.

14 декабря суд назначил ему трое суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции, с которыми он якобы дрался. Спустя три дня Камалова арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве за мат на улице. Сам он заявлял, что матом не ругается.

Правозащитник Лев Пономарев, который отбывал административный арест вместе с ним в одной камере, рассказывал, что Камалова не раз вызывали на беседы люди, которые не являются сотрудниками спецприемника.

27 декабря Камалова должны были освободить из-под ареста, однако утром трое мужчин в штатском вывели его из спецприемника в наручниках и увезли в неизвестном направлении. На следующий день его арестовали в третий раз — за мат в Хамовническом суде.