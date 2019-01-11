Макрон отказался приезжать на экономический форум в Давос

Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в Давосе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно официальному сообщению, у президента плотный график, поэтому времени на Давос не осталось. В частности, Макрон примет участие в национальных дебатах, посвященным вопросам, связанным с протестом «желтых жилетов».

В Елисейском дворце добавили, что 21 января Макрон проведет экономический форум в Версале с лидерами французского бизнеса.

Ранее президент США Дональд Трамп решил отменить визит на форум в Давосе из-за «непримиримости демократов по вопросу о безопасности границ и большого значения безопасности» для американской нации.

В то же время российские бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин поедут на ВЭФ), несмотря на ограничения со стороны организаторов.

Напомним, впервые о вопросе участия Костина, Вексельберга и Дерипаски сообщила газета Financial Times. По словам собеседников газеты, у организаторов нет законных оснований запретить бизнесменам приезжать на форум, но их приезд был объявлен нежелательным.