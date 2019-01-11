Эксперты предупредили о национальном сбое системы связи из-за закона Клишаса об автономной работе Рунета

Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», учредителями которой выступают правительство, Сбербанк, «Сколково», «Яндекс», Mail.Ru Group и «Билайн», раскритиковала законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, сообщает The Bell.

По мнению экспертов, положения законопроекта могут привести к росту нагрузки на сетевую инфраструктуру, нарушению качества соединений и сбоям в национальной системе связи. «Предложенная модель вместо повышения надежности российского сегмента интернета создает для него критическую уязвимость», — говорится в отзыве.

Реализация законопроекта потребует «десятки миллиардов рублей», считают эксперты АНО. Расходы придутся на закупку дорогостоящего оборудования для маршрутизации трафика, его сервисное обслуживание, содержание каналов связи, а также на возмещение ущерба операторам.

14 декабря группа сенаторов во главе с сенатором Андреем Клишасом внесла в Государственную думу законопроект о создании инфраструктуры для автономной работы Рунета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Сенатор также является одним из авторов законопроектов об административном наказании за оскорбление власти и о запрете фейковых новостей в интернете.

После интервью Клишаса «Новой газете», где прозвучало высказывание о «Госдуре», СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты решили отложить рассмотрение законопроектов о регулировании интернета. Позднее председатель профильного думского комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что работа над инициативами Клишаса «идет в обычном режиме».