Компания Ротенберга выиграла тендер на 46 млн рублей для проведения антикоррупционных мероприятий

Компания «Гранат» получила 46 млн рублей на проведение мероприятий по развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и противодействию коррупции, следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, владельцем компании является Аркадий Ротенберг. Тендер на организацию мероприятий объявила Общественная палата.

Таким образом, теперь «Гранат» должен организовать 135 мероприятий в 20 регионах России, среди которых 77 круглых столов, 27 общественных слушаний, 27 семинаров, два форума и две конференции.

Напомним, в середине ноября стало известно, что Компания «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга заключила три контракта общей стоимостью в 80 млрд рублей на строительство музейных комплексов.

До этого «Коммерсант» сообщал, что «Стройгазмонтаж» могут привлечь к строительству масштабного инфраструктурного проекта — сухогрузного района порта Тамань. Объем работ в Тамани только по федеральным объектам порта оценивается в 65 млрд рублей.