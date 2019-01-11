МИД России назвал ключевое условие для подписания мирного договора с Японией

Москва готова подписать мирный договор с Токио в том случае, если японские власти признают итоги Второй мировой войны в полном объеме. Об этом говорится в заявлении МИД, сделанном в преддверии визита главы МИД Японии Таро Коно.

В публикации МИД уточняется, что полное признание итогов войны подразумевает, в том числе признание суверенитета России над южными Курильскими островами.

«Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Визит Коно намечен на 12-15 января. Глава японского МИД прилетит в Москву для встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым. Во время визита министры должны обсудить вопросы, связанные с подписанием мирного договора.

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В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, который подразумевает передачу Японии спорных Курильских островов.

В начале 2019 года японские СМИ со ссылкой источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что власти Японии планируют предложить России отказать от требования компенсаций по Курилам. Японское руководство рассматривают вариант, при котором самостоятельно выплатит компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю.

Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.