Правозащитникам запретили в СИЗО общаться с подозреваемым в шпионаже американцем на английском

Сотрудники СИЗО «Лефортово» запретили членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы общаться на английском языке с задержанным по подозрению в шпионаже американцем Полом Уиланом. Об этом «Дождю» рассказал член комиссии Александр Ионов.

«Мы смогли посмотреть на него и его камеру визуально, но нам не дали с ним поговорить. Уилан не понимает по-русски, а администрация СИЗО запретила вести диалог на английском языке», — рассказал Ионов.

По его словам, в понедельник 14 января правозащитники намерены подать жалобу на имя руководства ФСИН и в прокуратуру после такого запрета, а также потребовать переводчика или разрешить говорить по-английски.

«В законе нигде не говорится, что сотрудники ФСИН должны понимать, о чем идет речь. А только присутствовать, видеть и слышать», — рассказал член наблюдательной комиссии.

Он также рассказал, что Уилан содержится в стандартной двухместной камере. В этой камере у американца была еда и вода.

Напомним, о задержании Пола Уилана Следственное управление ФСБ сообщило 31 декабря. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Официально ФСБ о сути обвинений не высказывалась, однако утверждала, что его задержали «при проведении шпионской акции». При этом агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах утверждало, что Уилана арестовали в номере гостиницы «Метрополь» после того, как ему передал флеш-карту со списком сотрудников «засекреченного ведомства» человек, которого тот завербовал через интернет.

Родственники Уилана отрицают обвинения в шпионаже в отношении него и утверждают, что тот приехал в Москву на свадьбу своего друга, также бывшего морпеха.

Уилан находится под арестом в СИЗО «Лефортово», где его на данный момент посетили только консулы США, с которыми он разговаривал по-английски.