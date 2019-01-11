НАК отчитался об убийстве трех боевиков в Дагестане

В Дагестане на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ» застрелили трех боевиков, заявили РИА Новости в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК объяснили, что трое мужчин на машине ВАЗ 2107 открыли огонь по сотрудникам ДПС, которые потребовали остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться.

В сообщении говорится, что среди сотрудников правопорядка и гражданского населения никто не пострадал, а в машине у погибших нашли два автомата, пистолет и боеприпасы.

Напомним, в сентябре НАК отчитался о том, что в ходе контр-террористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана был убит Абас Хубаев — главарь кизилюртовской банды, причастный к нападению на сотрудников правоохранительных органов.