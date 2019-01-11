SpaceX запустила Falcon 9 с десятью спутниками на борту

Компания SpaceX Илона Маска запустила с базы Ванденберг в Калифорнии ракету-носитель Falcon 9, на борту которой находится 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT. Об этом говорится в твиттере компании.

Таким образом, в результате последнего пуска число спутников на орбите Земли должно равняться 75, что соответствует разработанному плану.

После старта Falcon 9 первая ступень ракеты-носителя благополучно приземлилась на плавучую платформу. Она уже использовалась для подобных целей в сентябре 2018 года, тогда она также благополучно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане.

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Напомним, в апреле Falcon 9 вывела на орбиту аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска потенциально пригодных для жизни планет. Аппарат должен исследовать 200 тысяч звезд для поиска планет рядом с ним, в том числе земного типа. Сейчас ученым известно об 11 планетах земного типа, расположенных на расстоянии не более 50 световых лет от Земли. На «сканирование» космоса запланировано около двух лет.