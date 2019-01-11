СМИ: в Польше арестовали сотрудника Huawei по обвинению в шпионаже

В Варшаве арестовали гражданина Китая и гражданина Польши, которых подозревают в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Об этом сообщил польский телеканал TVP Info.

По информации телеканала, гражданин Китая является директором по продажам польского отделения концерна Huawei, а поляк — бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (АВБ) страны. Задержанным уже предъявили обвинения в шпионаже, в их домах и на местах работы прошли обыски.

Телеканал утверждает, что гражданин Польши работал в АВБ до 2011 года, где занимал должность замначальника Департамента телеинформационной безопасности. Журналисты TVP Info отмечают, что задержанный имел доступ к правительственной сети связи.

Напомним, в начале декабря 2018 года сотрудники правоохранительных органов Канады задержали финансового директора Huawei Technologies​ Мэн Ваньчжоу, о чем стало известно через пять дней. В Минюсте рассказали, что Ваньчжоу подозревают в попытке обойти американские санкции против Ирана.

Уже 12 декабря суд отпустил ее под залог в 7,5 млн долларов. Согласно решеню суда, Ваньчжоу также обязана носить электронный браслет и находится в доме своего мужа в Ванкувере.

Поручителями финдиректора Huawei выступили пять человек: ее муж Лю Сяоцзун и четверо коллег. В случае нарушения Ваньчжоу условий суда или побега поручители потеряют свою активы.