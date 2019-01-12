Роспотребнадзор сообщил о перемещении материалов с пропагандой суицида из российских соцсетей в инстаграм и твиттер

Материалы с призывами к самоубийству и описанием способов суицида, которые запрещено распространять в России, переместились из российских социальных сетей в иностранные. Об этом говорится в отчете Роспотребнадзора о мерах профилактики самоубийств подростков.

По данным ведомства, запрещенные материалы со страниц таких российских социальных сетей, как «ВКонтакте», «Mail.ru», «Одноклассники», переместились в инстаграм и твиттер.

В ведомстве также отметили рост ссылок на материалы о суицидах: в 2018 году ведомство получило более 28 тысяч подобных ссылок, что на 2800 больше, чем в 2017 году.