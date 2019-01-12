Кирилл Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссер за фильм «Лето»

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу «Седьмой студии», получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» как лучший режиссер 2018 года за фильм «Лето». Об этом сообщается на сайте Дома кино.

Серебренников также удостоен премии имени бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков Мирона Черненко «за впечатляющий симбиоз театра и кино».



Фильм «Лето» получил приз за лучшую работу художника-постановщика и за лучшую музыку.

В номинации «Лучший фильм года» победил фильм Алексея Федорченко «Война Анны», рассказывающий историю девочки, которая выжила во время массового расстрела во время Великой Отечественной войны.

Картина также победила в категориях «Лучшая работа оператора» (Алишер Хамидходжаев) и «Лучшая женская роль» (награду получила Марта Козлова).

За лучшую главную мужскую роль премию получил Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»), за лучшую женскую роль второго плана отмечена Елена Коренева («Ван Гоги»), за мужскую – Дмитрий Поднозов («Сердце мира»).

Фильм «Лето» рассказывает об истории знакомства и отношений 19-летнего певца Виктора Цоя, 26-летнего Науменко и его жены Натальи, а также о становлении ленинградского рок-клуба и записи первого альбома Цоя.

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова, руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Никто из них не признает своей вины.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа». Сторона защиты отмечала, что в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 миллиона, однако и эти средства были израсходованы целевым образом — на постановки.