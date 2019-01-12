Экипаж российского гонщика дисквалифицировали с ралли-рейда «Дакар» после наезда на зрителя

Организаторы ралли-рейда «Дакар» дисквалифицировали экипаж Андрея Каргинова из российской команды «КАМАЗ-Мастер», выступающей в зачете грузовиков, после того, как машина наехала на одного из болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Инцидент произошел на 279 километре спецучастка во время пятого этапа гонки, которая завершилась в ночь 12 января по московскому времени. Грузовик, которым управлял Каргинов, наехал на 60-летнего мужчину из ЮАР, следившим за гонкой за пределами разрешенной зрительской зоны.

Экипаж «КАМАЗа» дисквалифицировали, так как он не остановился, чтобы помочь пострадавшему мужчине, который получил перелом бедренной кости. Вскоре его доставили в ближайший аэропорт, откуда перенаправили в больницу Арекипы.

Как утверждают в «КАМАЗ-Мастере», Каргинов пытался преодолеть подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей, он не видел, что пострадал человек.

«Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезду на бивуак», – объяснили в команде.

Команда «КАМАЗ-мастер» выразила сожаление о случившемся и пообещала оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо.

Ралли-рейд «Дакар» проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу. В генеральной классификации зачета грузовиков Каргинов располагался на третьей строчке. Лидирует экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-Мастер»).

«КАМАЗ-Мастер» — самая титулованная команда «Дакара» в зачете грузовиков, ее гонщики 15 раз побеждали на знаменитом ралли-рейде.