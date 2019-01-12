Парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Северную Македонию. Об этом сообщает Reuters.

За поправки в Конституцию проголосовали 81 из 120 депутатов. Этих голосов достаточно, чтобы изменить название страны.

Ранее в Македонии прошел референдум о переименовании страны. Вопрос, вынесенный на референдум, был сформулирован следующим образом: «Поддерживаете ли вы вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Республикой Македония и Грецией?». Больше 90% прогосовавших высказались за переименование Македонии, но референдум не был признан состоявшимся из-за низкой явки.

В июне главы МИД Греции и Македонии подписали соглашение о новом официальном названии Македонии — Республика Северная Македония.

Грецию не устраивало название Республика Македония, поскольку один из ее регионов также называется Македонией. На греческих картах государство называлось Республика Скопье по названию его столицы. Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур, в том числе в НАТО.