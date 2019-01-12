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В булочной в центре Парижа произошел взрыв. 36 человек пострадали

Общество

 

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По словам прокурора, 12 человек находятся в тяжелом состоянии, среди них два пожарных и три мирных жителя. Еще 24 человека получили легкие ранения.

 

Одно из первых фото сразу после взрыва
Фото: kuna.net
Пожарные эвакуируют жильцов дома, пострадавшего от взрыва. Фото: CGTN / Twitter

В центре Парижа произошел мощный взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает BFM со ссылкой на полицию. 

Уточняется, что взрыв произошел в булочной в девятом округе Парижа около 9 часов утра по местному времени (11 утра мск). По предварительным данным, причина взрыва – утечка газа. Отмечается, что сначала в здании случился пожар, после чего произошел взрыв газа. 

Как сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники в полиции, пострадали 20 человек, семь из них получили серьезные ранения еще двое находятся в критическом состоянии. 

По данным Le Figaro, трое пожарных серьезно пострадали. На месте работают пожарные службы.

На место происшествия приехали министр внутренних дел Кристоф Кастанер, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр Анн Идальго и прокурор города. 

 

Теги:
взрыв, париж, nt
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