В булочной в центре Парижа произошел взрыв. 36 человек пострадали
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По словам прокурора, 12 человек находятся в тяжелом состоянии, среди них два пожарных и три мирных жителя. Еще 24 человека получили легкие ранения.
В центре Парижа произошел мощный взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает BFM со ссылкой на полицию.
Уточняется, что взрыв произошел в булочной в девятом округе Парижа около 9 часов утра по местному времени (11 утра мск). По предварительным данным, причина взрыва – утечка газа. Отмечается, что сначала в здании случился пожар, после чего произошел взрыв газа.
Как сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники в полиции, пострадали 20 человек, семь из них получили серьезные ранения еще двое находятся в критическом состоянии.
По данным Le Figaro, трое пожарных серьезно пострадали. На месте работают пожарные службы.
Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA— Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019
На место происшествия приехали министр внутренних дел Кристоф Кастанер, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр Анн Идальго и прокурор города.
Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.— Christophe Castaner (@CCastaner) January 12, 2019
Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de secours.
Le bilan s’annonce lourd.
Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches. pic.twitter.com/bg8n5bCpi8