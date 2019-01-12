В булочной в центре Парижа произошел взрыв. 36 человек пострадали

Обновлено По словам прокурора, 12 человек находятся в тяжелом состоянии, среди них два пожарных и три мирных жителя. Еще 24 человека получили легкие ранения.

Одно из первых фото сразу после взрыва

Фото: kuna.net

Пожарные эвакуируют жильцов дома, пострадавшего от взрыва. Фото: CGTN / Twitter

В центре Парижа произошел мощный взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает BFM со ссылкой на полицию.

Уточняется, что взрыв произошел в булочной в девятом округе Парижа около 9 часов утра по местному времени (11 утра мск). По предварительным данным, причина взрыва – утечка газа. Отмечается, что сначала в здании случился пожар, после чего произошел взрыв газа.

Как сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники в полиции, пострадали 20 человек, семь из них получили серьезные ранения еще двое находятся в критическом состоянии.

По данным Le Figaro, трое пожарных серьезно пострадали. На месте работают пожарные службы.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA — Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019

На место происшествия приехали министр внутренних дел Кристоф Кастанер, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр Анн Идальго и прокурор города.