Минстрой: конструкция пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске позволяет разделить его на два здания

Особенности конструкции дома в Магнитогорске, при обрушении части которого 31 декабря погибли 39 человек, позволяет после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Волкова.

«Если смотреть на температурный шов (зазор между отдельными частями конструкций сооружения, допускающий их взаимное перемещение — прим.), то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — сказал Волков.

По его словам, во время демонтажа будут проводить мониторинг состояния несущих конструкций дома, после чего проведут комплексное обследование здания.

Ранее многоэтажку в Магнитогорске признали безопасной для проживания и власти решили разделить ее на два отдельных жилых дома. После этого жители уцелевших квартир начали собирать подписи за полное расселение дома, так как переживают за состояние здания.

Так, один из жильцов шестого подъезда в разговоре с корреспондентом «Новой» жаловался на трещины в стенах. «У меня в комнате появилась щель между потолком и стеной, сплошная трещина на потолке, а также несколько трещин на самих стенах, — говорил он.

Кроме того, автор петиции с требованием расселить жильцов дома, которая набрала уже 167 тысяч подписей, Алексей Соколов рассказал, что его мать, которая живет в этом доме, пожаловалась на грохот от тяжелой техники, с помощью которой разбирают завалы.

Он также отметил, что жильцы не пытаются как-либо нажиться, прося у государства предоставить равноценные квартиры: хотя их прежние и не были разрушены при взрыве, вновь ощущать себя в безопасности в них уже нельзя.

Губернатора Челябинской области Борис Дубровский назвал «пляской на костях» сбор подписей за снос дома в Магнитогорске.

«Другого выражения я подобрать не могу, кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно», – сказал он.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. В СК ранее сообщали, что следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.