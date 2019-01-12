«ОВД-Инфо»: в Амурске задержали блогера, который опубликовал видео похорон криминального авторитета

В городе Амурске Хабаровского края задержали блогера Виктора Торопцева, опубликовавшего видео похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина, на которых, как утверждается, присутствовали сотрудники прокуратуры и полиции, в том числе начальник ОМВД по Амурскому району. Об этом сообщил «ОВД-Инфо» местный житель, который попросил не называть его имя, опасаясь давления.

По его словам, Торопцева задержали сотрудники ГИБДД за якобы недействительные права, хотя, как утверждает собеседник «ОВД-Инфо», блогер не получал информации о лишении прав и на суд его не вызывали. Торопцева оставили в центральном отделе полиции Амурска до понедельника. По данным «ОВД-Инфо», он объявил голодовку.

Как подчервикает собеседник «ОВД-Инфо», Торопцев не снимал видео, а только публиковал его у себя в блоге и инстаграме, и после угроз был вынужден его удалить. Он уточнил, что ссылка на первоисточник была указана под всеми публикациями. Впервые запись появилась в твиттере на странице «Распад и неуважение».

Новогодний Амурск, Хабаровский край.

Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия c позывным "Заруба". Перекрыли движение в городе, гроб несут близкие «Заруба», прокурор города и начальник УВД.pic.twitter.com/6Sy9XIYaME — распад и неуважение (@VictorKvert2008) January 8, 2019

Видео, на котором, по утверждению автора, запечатлены похороны «криминального авторитета» Юрия Зарубина, известного как Заруба, появилось в соцсетях 8 января.

«Даже заранее приехали песком все засыпали строители. Несут, прощаются с городом», — комментирует женский голос за кадром.

Пользователи социальных сетей утверждали, что гроб несли прокурор Амурска и начальник местной полиции.

В МВД отрицают, что в похоронах участвовали сотрудники правоохранительных органов. Начальник пресс-службы местного главного управления МВД Ирина Щеголева добавила, что глава полиции по Амурскому району не был на процессии, а городской прокурор в тот день уехал в Хабаровск. Она также заверила, что инспекторы не перекрывали дороги ради похорон криминального авторитета.

В МВД также сообщили, что автор видео ранее был поставлен на учет в полиции. Когда его вызвали для беседы, он не смог объяснить, зачем опубликовал видео.