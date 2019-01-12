В результате взрыва в центре Парижа погибли двое пожарных
обновление
Прокуратура Парижа уточнила данные о погибших и пострадавших, о которые ранее сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.
Жертвами взрыва стали двое пожарных, не менее десяти получили серьезные ранения, пишет Le Figaro. 37 человек были легко ранены, говорится в сообщении.
В результате взрыва в центре Парижа погибли четыре человека, из них — двое пожарных, сообщает Le Figaro.
Радиостанция France Info со ссылкой на главу МВД Кристофа Кастанера передает, что пострадали 49 человек.
Взрыв произошел в булочной в девятом округе Парижа около 9 часов утра по местному времени (11 утра мск). По предварительным данным, причина взрыва стала утечка газа.
Отмечалось, что сначала в здании начался пожар, который приехали тушить пожарные, а потом произошел взрыв.
Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA— Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019