В результате взрыва в центре Парижа погибли двое пожарных

обновление Прокуратура Парижа уточнила данные о погибших и пострадавших, о которые ранее сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Жертвами взрыва стали двое пожарных, не менее десяти получили серьезные ранения, пишет Le Figaro. 37 человек были легко ранены, говорится в сообщении.

В результате взрыва в центре Парижа погибли четыре человека, из них — двое пожарных, сообщает Le Figaro.

Радиостанция France Info со ссылкой на главу МВД Кристофа Кастанера передает, что пострадали 49 человек.

Взрыв произошел в булочной в девятом округе Парижа около 9 часов утра по местному времени (11 утра мск). По предварительным данным, причина взрыва стала утечка газа.

Отмечалось, что сначала в здании начался пожар, который приехали тушить пожарные, а потом произошел взрыв.