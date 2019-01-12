Ученые частично потеряли управление над единственным российским космическим телескопом

Ученые частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р». Об этом РИА Новости сообщил директор Астрокосмического центра Физического института Академии Наук, академик Николай Кардашев.

«Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра <…>. Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — рассказал он.

По словам Кардашева, аппарат не работает на прием командной информации, в частности не срабатывает команда на включение антенны, но телескоп продолжает принимать научные данные на Земле.

Кардашев добавил, что гарантийный срок телескопа истек и, если связь восстановить не удастся, проект придется завершить.

Как пишет РИА Новости, работу телескопа планировали закончить в 2016 году, но затем продлили до 31 декабря 2019 года. Этой весной ученые планируют запустить в космос новый российско-немецкий телескоп «Спектр-РГ».