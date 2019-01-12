На координатора «Протестного Кузбасса» составили протокол за прогулку с либертарианским флагом

На координатора «Протестного Кузбасса» Льва Гяммера составили административный протокол за нарушение порядка официального использования государственных символов (ст. 17.10 КоАП). Об этом он сам сообщил «Новой газете»

Поводом для составления протокола стала флаговая прогулка по Новокузнецку с членами Либертарианской партии 30 декабря.

Члены Либертарианской партии на флаговой прогулке

«Целью прогулки было собраться членам партии вместе и, по совместительству, пообщаться с людьми, которых привлекут флаги. Полиция лишь предупреждала, что нельзя использовать кричалки, плакаты и прочее, иначе это будет шествие», — сообщил Гяммер в разговоре с «Новой».

В руках у координатора было бело-бирюзово-красное полотно с желтым квадратом и змеей. По словам Гяммера, у подъезда дома к нему подошли полицейские, которые заявили, что флаг оскорбляет государственный символ России и что на него заводится административное дело.

Лев Гяммер с либертарианским флагом

«Загвоздка заключается в том, что эта статья абсолютно неприменима ко мне, ведь она говорит о нарушении правил официального использования государственного флага. То есть, она применима только к органам государственной власти, официальным представителям России», — сообщил активист в своем телеграм-канале.

В разговоре с «МБХ медиа» он уточнил, что в его действиях нет состава преступления, потому что он не является государственным лицом: «Таким образом можно судить всех, кто покупает сувенирные флажки с надписью “Россия” и гербом, ведь они тоже с посторонними надписями».

Гяммер добавил, что судебное заседание пока не назначено, однако если суд примет дело и вынесет обвинительное решение, то он будет его обжаловать.