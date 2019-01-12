НАК: застреленные в Дагестане предполагаемые боевики вербовали молодежь в ИГ

Национальный антитеррористической комитет (НАК) сообщил, что убитые в Дагестане предполагаемые боевики вербовали молодежь в ряды террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

По информации НАК, они также оказывали «пособническую помощь бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году».

«Установлено, что они планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении комитета.

11 января НАК отчитался о том, что на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ» застрелил трех боевиков, которые открыли огонь по работникам ДПС.

Сотрудники патрульной службы потребовали, чтобы мужчины остановили автомобиль, сложили оружие и сдались. В машине убитых нашли два автомата, пистолет и боеприпасы. В результате инцидента никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Позднее НАК сообщил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан уроженец Каспийска, который дал признательные показания о создании террористической ячейки. По информации комитета, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за пособничество бандитам и посягательство на жизнь сотрудников органов внутренних дел.