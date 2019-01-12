The New York Times: ФБР заподозрило Трампа в тайной работе в интересах России

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заподозрило президента США Дональда Трампа в возможной работе в интересах России. Внутренняя разведка начала расследование против него после отставки экс-директора ФБР Джеймса Коми, пишет The New York Times.

Сотрудники ФБР пытались выяснить, представляют ли действия Трампа угрозу национальной безопасности, работал ли он на Россию, а также являлось ли увольнение Коми препятствием правосудию.

Газета пишет, что бюро начало подозревать Трампа в связях с Россией еще в 2016 году во время президентской кампании, однако тогда расследование открывать не стали. ФБР пересмотрело свое решение после того, как президент США несколько раз связал увольнение Коми с российским расследованием.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что не склонен преувеличивать значение расследования и что, скорее всего, ФБР не нашло никаких доказательств. Сам президента США назвал следственные действия против него «аморальными», а увольнение Коми — «великим днем для Америки».

«Только что узнал от злополучной New York Times, что коррумпированные бывшие руководители ФБР, почти уволенные или вынужденные оставить бюро по очень плохим причинам, начали расследование против меня — без причины, без доказательств после увольнения лжеца Джеймса Коми, абсолютная аморальность!» — написал он в твиттере.

Читайте также Охота на лжецов. Развитие дел Манафорта и Весельницкой дает новые аргументы спецпрокурору Мюллеру

В данный момент расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Никаких публичных доказательств того, что Трамп тайно контактировал с российскими чиновниками публично предъявлено не было.

В январе стало известно, что федеральные власти начали проверку в отношении украинских политиков и бизнесменов, которые посетили инаугурацию Трампа. Как сообщала The New York Times, они встречались с влиятельными республиканцами, членами Конгресса и близкими союзниками президента.

Отмечалось, что некоторые из них «симпатизировали Москве» и позиционировали себя как «посредники» для нормализации отношений между Украиной и Россией для снятия антироссийских санкций. Команду Мюллера заинтересовало, как часть представителей Украины прибыла в США, кто их пригласил и что они обсуждали с американцами.