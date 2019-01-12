Врачи спасли обмороженную ногу спасенного из-под завалов в Магнитогорске ребенка

Врачам удалось спасти обмороженную ногу 10-месячного ребенка, которого спасли из-под завалов в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«Врачи продолжают пристально наблюдать за состоянием десятимесячного Вани Фокина. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», — говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии в Москву 1 января. В момент эвакуации у него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание.

5 января врачи сообщили, что ребенок начал дышать самостоятельно, а через два дня он пришел в сознание, стал активно реагировать и общаться с мамой.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. В Следственном комитете ранее сообщали, что следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.