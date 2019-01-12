Интерфакс: в Ингушетии обстреляли автомобиль начальника республиканского Центра «Э»

В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Согласно информации на сайте МВД, главой ингушского Центра «Э» является Ибрагим Эльджаркиев.

По словам собеседника агентства, покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней.

«Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала “Лада Гранта”, из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата», — заявили Интерфаксу.

Источник утверждает, что в результате инцидента ранения получили трое находившихся в машине охранников. Сообщается, что глава Центра «Э» выжил.