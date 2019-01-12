«Руспродсоюз» предупредил о росте цен на продукты на 8% в первом квартале года

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» прогнозирует рост цен на продукты, который потребители заметят в первом квартале года (приблизительно в феврале-марте).

«Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», — рассказал РИА Новости исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.

По его словам, среди факторов, влияющих на себестоимость продукции, — повышение с 18 до 20% налога на добавленную стоимость (НДС): «Аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4 до 12% повышения себестоимости». Рост ставки налога также повлияет на стоимость сырья, оборудования и упаковки, считает эксперт.

Кроме того, рост себестоимость товаров, по мнению директора «Руспродсоюз», связан с повышением Центробанком ключевой ставки, которое ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам.

Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года. После повышения ставки налога ожидается повышение инфляции. В 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее.