Суд арестовал москвича по подозрению в терроризме после поездки в Турцию

Мещанский районный суд арестовал на два месяца 21-летнего жителя Москвы Исломбека Камалова по подозрению в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Об этом «МБХ медиа» сообщил его адвокат Тимур Идалов.

«Никакой мотивировки следователь не указал, мы довели это до суда, однако суд это обстоятельство во внимание не принял. Конечно, будем обжаловать это незаконное решение», — рассказал он.

По словам правозащитницы Ирины Яценко, Камалова заподозрили в финансировании террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

«Уголовное дело возбуждено основано на показаниях двух засекреченных свидетелей, один из которых сидел с Камаловым в одной камере в спецприемнике», — написала она в фейсбуке.

Камалова задержали в аэропорту Внуково 12 декабря после повторной проверки документов и вопросов о цели поездки в Турцию, где, по его словам, он был в отпуске. Затем, как рассказывал мужчина, его вывели на парковку вблизи аэропорта, избили, заставляя пить водку, и отвезли в полицию.

14 декабря суд назначил ему трое суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции, с которыми он якобы дрался. Спустя три дня Камалова арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве за мат на улице. Сам он заявлял, что матом не ругается.

27 декабря Камалова должны были освободить из-под ареста, однако утром трое мужчин в штатском вывели его из спецприемника в наручниках и увезли в неизвестном направлении. На следующий день его арестовали в третий раз — за мат в Хамовническом суде.