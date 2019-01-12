РЕН ТВ и «Звезда» оказались лидерами по цитированию главаря ИГ. Его упоминание стало поводом для претензий Роскомнадзора к «Би-би-си»

Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» процитировали лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади десять и семь раз соответственно. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные «Медиалогии» с 2015 года.

Согласно выводам компании, агентство «РИА Новости», телеканал Russia Today и «Российская газета» процитировали аль-Багдади пять раз, агентство «ТАСС» — трижды.

«Как показывает анализ, российские СМИ регулярно цитировали аль-Багдади, и нареканий со стороны контролирующих органов это не вызывало», — отмечает Forbes.

Читайте также Сбитый Sputnik. Россия и Британия продолжают медийную гибридную войну

Цитаты аль-Багдади стали поводом для претензий со стороны Роскомнадзора к Русской службе «Би-би-си». По мнению надзорного ведомства, медиакорпорация якобы транслировала идеологические установки международных террористических организаций.

Представитель «Би-би-си» Лала Наджахова сообщала «Новой», что корпорация работает в соответствии с российским законодательством и готова предоставить Роскомнадзору дополнительную информацию о своей работе.

Ведомство отмечало, что проводит проверку в ответ на решение британского медиарегулятора Ofcom, который незадолго до этого признал российский RT виновным в несоблюдении принципа беспристрастности и объективности. Это может привести к отзыву у RT лицензии на вещание в Великобритании или штрафу.