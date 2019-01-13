WP: Трамп скрыл детали переговоров с Путиным в Гамбурге в 2017 году

Президент США Дональд Трамп скрыл от сотрудников своей администрации детали переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли в 2017 году в немецком Гамбурге. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

WP сообщает, что американский президент после встречи в Гамбурге забрал записи у переводчика и потребовал не распространяться о ее деталях.

По информации издания, на переговорах присутствовал Рекс Тиллерсон, который на тот момент был госсекретарем США. Один из источников WP рассказал, что Тиллерсон «дал подробный отчет о встрече сразу после этого другим должностным лицам США в приватной обстановке, а также информацию для прессы». Сам бывший госсекретарь отказался обсуждать с изданием переговоры Трампа и Путина.

О действиях президента США, как утверждает WP, стало известно после того, как должностные лица запросили у переводчика информацию о переговорах. Газета отмечает, что поступал ли Трамп также после других встреч с Путиным, неизвестно. Однако, как рассказали изданию чиновники, подробных данных о личных встречах Трампа с Путиным в пяти местах за последние два года нет даже в секретных документах.

В интервью телеканалу Fox News Трамп опроверг информацию WP. «У меня был разговор, как и у любого президента», — сказал он.

Комитет Палаты представителей Конгресса США решил провести слушания в связи со встречами Путина и Трампа. «Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды, и Комитет по иностранным делам постарается разобраться в этом. Мы будем проводить слушания о тайнах, крутящихся вокруг странных отношений Трампа с Путиным и его окружением и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность», — говорится в заявлении главы комитета Элиота Энджела.

Ранее The New York Times сообщала, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США заподозрило Трампа в возможной работе в интересах России. По данным газеты, бюро начало подозревать президента США в связях с Россией еще в 2016 году во время президентской кампании, однако тогда расследование открывать не стали. ФБР пересмотрело свое решение после того, как президент США несколько раз связал увольнение экс-директора ФБР Джеймса Коми с российским расследованием.

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В данный момент расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Никаких публичных доказательств того, что Трамп тайно контактировал с российскими чиновниками публично предъявлено не было.