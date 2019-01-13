В Ингушетии умер полицейский, пострадавший при обстреле автомобиля главы республиканского Центра «Э»

В Ингушетии скончался полицейский, который пострадал при обстреле машины, который произошел вечером 12 января, сообщили Интерфаксу в республиканской больнице.

«Один из полицейских скончался. Двое пострадавших остаются до сих пор в реанимации», — сказали агентству.

По факту обстрела машины в региональном следственном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222).

Напомним, 12 января в Ингушетии на федеральной автомобильной дороге «Кавказ» был обстрелян автомобиль, в котором находились четверо полицейских и один гражданский, три человека в результате произошедшего пострадали. ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники сообщал, что неизвестные обстреляли автомобиль начальника ингушского Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э») Ибрагима Эльджаркиева.