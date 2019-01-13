Huawei решила уволить сотрудника, арестованного в Польше по подозрению в шпионаже

В компании Huawei решили уволить сотрудника, которого ранее арестовали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу Китая, передает «Би-би-си».

В заявлении говорится, что человек по имени Вэнг Вайджин выставил фирму в дурном свете. Как сообщает The New York Times, по словам пресс-секретаря Huawei Джо Келли, сотрудника уволили в соответствии с условиями трудового договора.

Напомним, 11 января польский телеканал TVP Info сообщил об аресте в Варшаве двух человек, один из которых является гражданином Китая, другой – Польши, по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. TVP Info утверждал, что задержанным уже предъявили обвинения в шпионаже, в их домах и на местах работы прошли обыски.

В начале декабря 2018 года сотрудники правоохранительных органов Канады задержали финансового директора Huawei Technologies​ Мэн Ваньчжоу, о чем стало известно через пять дней. В Минюсте рассказали, что Ваньчжоу подозревают в попытке обойти американские санкции против Ирана. 12 декабря суд отпустил ее под залог в 7,5 млн долларов.