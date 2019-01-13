«Сирийские демократические силы» заявили о задержании двух боевиков с российским гражданством

Сирийские демократические силы (СДС) заявили о задержании в стране четырех боевиков «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в России), сообщение опубликовано на сайте СДС.

Двое из задержанных, Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан, имеют российское гражданство. Омро Озон Огло является гражданином Турции, а Абдул-Ракуф Торани – Афганистана.

Всех четырех мужчин задержали 9 января. В «Сирийских демократических силах» заявили, что они участвовали в терактах, которые совершались ранее в городах Аль-Табка и Эр-Ракка. Они, по данным СДС, занимались созданием террористических ячеек.

СДС – альянс вооруженной сирийской оппозиции, появившийся в 2015 году, в который входят арабские опоозиционные группы и отряды самообороны курдов. Они являются союзниками США в Сирии.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он связал это с победой в стране над «Исламским государством». Через несколько дней в стране был подписан соответствующий указ.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что войска страны будут выведены из Сирии после разгрома остатков группировки «Исламского государства» и обеспечения безопасности курдов.