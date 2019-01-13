СМИ рассказали о серийном производстве нового оружия на замену пистолету Макарова

В 2019 году начнется производство нового пистолета для российского Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова (ПМ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства рассказал, что в марте завершит работу межведомственная комиссия, которая должна принять решение о присвоении новому оружию литеры О1, разрешающей серийное производство. После этого, по его словам, планируется организовать производство серии.

«Рассматриваются три разные производственные площадки — "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают», — сказал собеседник РИА Новости.

При этом источник РБК в оборонной промышленности сообщил, что производственной площадкой будет ЦНИИТОЧМАШ, объяснив, что «только он обладает необходимой технической документацией и может обеспечить высокое качество сборки».

ПМ в настоящее время является самым массовым пистолетом в российской армии. Он был принят на вооружение в 1951 году.