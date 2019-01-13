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В Китае при обрушении на угольной шахте погиб 21 человек

Общество

 

При обрушении на угольной шахте в китайской провинции Шаньси погиб 21 человек, сообщает агентство Синьхоа. 

Авария на шахте Лицзягоу в городе Шеньму, как отмечает агентство, произошла около 16:30 по местному времени (21:30 мск) 12 января. В момент обрушения под землей находились 87 человек, 66 из них поднялись из шахты. 

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. 

Теги:
обрушение, шахта, китай, em
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