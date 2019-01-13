В Китае при обрушении на угольной шахте погиб 21 человек

При обрушении на угольной шахте в китайской провинции Шаньси погиб 21 человек, сообщает агентство Синьхоа.

21 dead in a coal mine roof collapse in Shaanxi, NW China. Investigation into the cause is underway https://t.co/lJjcDT4PwG pic.twitter.com/ZL4mFYYxOC — China Xinhua News (@XHNews) January 13, 2019

Авария на шахте Лицзягоу в городе Шеньму, как отмечает агентство, произошла около 16:30 по местному времени (21:30 мск) 12 января. В момент обрушения под землей находились 87 человек, 66 из них поднялись из шахты.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.