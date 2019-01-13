В Москве суд вернул иск Золотова к Навальному из-за неустраненных недостатков

Люблинский районный суд Москвы вернул иск главе Росгвардии Виктора Золотова, который он подал к оппозиционеру Алексею Навальному из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках продовольствия для ведомства, об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, в декабре иск Золотова к Навальному оставили без движения. Причиной стало несоответствие иска требованиям гражданского-процессуального кодекса, а заявителю предоставили срок для устранения недостатков до 9 января 2019 года.

Пресс-секретарь Люблинского суда Людмила Морозова ранее сообщала Интерфаксу, что документы с устраненными недостатками не поступали. В разговоре с агентством она предположила, что истец мог направить документы почтой, поэтому еще не дошли.

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Поводом для искового заявления на 1 млн рублей послужило расследование Навального, в котором утверждалось, что после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту) выросли в несколько раз.

После этого расследования Золотов записал видеообращение, в котором отверг заявления ФБК, обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную».

Навальный ответил Золотову так: он предложил чиновнику провести теледебаты на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю. «Дебаты? Я его на другое приглашал», — отреагировал Золотов, уточнив, что предлагал Навальному прийти на «спортивный поединок». В результате, «дуэли» пока так и не состоялось.

Однако в декабре стало известно, что Главная военная прокуратура начала проверку контрактов между Росгвардией и поставщиком продуктов мясокомбинатом «Дружба народов», а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по этому поводу.27 декабря стало известно, что мясокомбинат «Дружба народов» остался единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии еще на два года.