Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех человек

В Париже спасатели обнаружили под завалами тело женщины, которая ранее числилась пропавшей без вести при взрыве в булочной, произошедшем накануне. Об этом сообщает Le Parisien.

Разборы завалов продолжались в течение всей ночи. По словам главы департамента пожарной охраны Парижа Эрика Мулина, спасатели делали это вручную, к поискам также привлекали служебных собак.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли двое пожарных, позже в больнице скончалась туристка из Испании. Число пострадавших, по последним данным, составляет 50 человек, в том числе десять человек получили серьезные ранения.

Взрыв произошел в булочной в девятом округе Парижа около 9 часов утра по местному времени (11 утра мск). По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Отмечалось, что сначала в здании начался пожар, а потом произошел взрыв.